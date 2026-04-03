به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، روزبه مقدم روز جمعه در این زمینه گفت: شامگاه پنجشنبه در پی تماس مردمی با سامانه ۱۱۵ اورژانس مبنی بر برخورد سه دستگاه خودروی سواری در مسیر مشگین‌شهر_اهر بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی افزود: ۱۲ سرنشین سه دستگاه پژو ۴۰۵، کوییک و تیبا در جریان این تصادف رانندگی مصدوم شده بودند که پس از ارایه کمک‌های اولیه، به مراکز درمانی انتقال یافتند.

بیشترین قربانیان حوادث رانندگی در استان اردبیل مربوط به جاده‌هایی است که از اردبیل آغاز می‌شود و با گذر از شهرستان‌های گرمی و مشگین‌شهر تا منطقه مغان در شمال استان امتداد می‌یابد.

استان اردبیل با ۱۲ شهرستان در شمال غرب ایران قرار دارد.

