مدیرعامل شرکت توزیع برق البرز خبر داد:

برق مناطق آسیب دیده در کمتر از یک ساعت وصل شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با اشاره به اقدام سریع تلاشگران تیم‌های عملیاتی در پایداری شبکه، از اتصال جریان برق در مناطق آسیب دیده خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، مسعود خواجه‌وند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز که از اولین دقایق قطعی برق ناشی از حملات دشمن در مرکز کنترل و سپس در محل حادثه حاضر بود، اظهار کرد: در پی حملات دشمن و انفجار در مناطق مختلف استان البرز در روز پنجشنبه ١٣ فروردین، برق بخش‌های شمال و شمال شرقی شهرستان کرج و  شهرستان فردیس قطع شد.

وی افزود: بلافاصله با اقدام به موقع تیم‌های راهبری و عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، برق تمامی مناطق آسیب دیده در سریعترین زمان ممکن وصل شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با اشاره به قطع برق پست‌های توحید، عظیمیه در بخش شرق و شمالی کرج و پست کچویی فردیس اعلام کرد: با بررسی‌های سریع تیم‌های راهبری و دیسپاچینگ در مرکز کنترل شرکت توزیع نیروی برق و تلاش به موقع تیم‌های عملیاتی در مانور و بازسازی شبکه برق مناطق آسیب دیده، خاموشی‌ها در کمتر از یک ساعت رفع و شبکه برق در سراسر استان پایدار شد.

خواجه‌وند در پایان افزود: خدمتگزاران مردم در صنعت برق، با تمام توان پای خدمت به مردم ایستاده‌اند و تلاش می‌کنند تا در سریعترین زمان ممکن روشنایی را مهمان خانه‌های مردم کنند.

