شرکت توزیع برق استان البرز اعلام کرد:
قطعی برق جاده چالوس در پی وقوع انفجار در پل B1 کرج
شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با صدور اطلاعیهای به قطعی برق جاده چالوس اشاره داشته و اعلام کرد: با توجه به وقوع انفجار در موج دوم حمله روز جاری در پل B1 شهرستان کرج، برق مسیر جاده چالوس قطع شد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: تیمهای راهبری شبکه و تیمهای عملیاتی واکنش سریع شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در حال بررسی و پیگیر رفع خاموشیها و پایداری شبکه در سریعترین زمان ممکن هستند.
در اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بر حفظ آرامش شهروندان تأکید شده و به صراحت آمده است: از شهروندان تقاضا میشود آرامش خود را حفظ کرده و لوازم برقی خود را تا زمان وصل کامل از پریز برق جدا کنند.