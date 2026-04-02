قطعی برق جاده چالوس در پی وقوع انفجار در پل B1 کرج

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: تیم‌های راهبری شبکه و تیم‌های عملیاتی واکنش سریع شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در حال بررسی و پیگیر رفع خاموشی‌ها و پایداری شبکه در سریعترین زمان ممکن هستند.

در اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بر حفظ آرامش شهروندان تأکید شده و به صراحت آمده است: از شهروندان تقاضا می‌شود آرامش خود را حفظ کرده و لوازم برقی خود را تا زمان وصل کامل از پریز برق جدا کنند.

