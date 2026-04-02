خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شرکت توزیع برق استان البرز اعلام کرد:

قطعی برق جاده چالوس در پی وقوع انفجار در پل B1 کرج

کد خبر : 1768599
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با صدور اطلاعیه‌ای به قطعی برق جاده چالوس اشاره داشته و اعلام کرد: با توجه به وقوع انفجار در موج دوم‌ حمله روز جاری در پل B1 شهرستان کرج، برق مسیر جاده چالوس قطع شد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: تیم‌های راهبری شبکه و تیم‌های عملیاتی واکنش سریع شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در حال بررسی و پیگیر رفع خاموشی‌ها و پایداری شبکه در سریعترین زمان ممکن هستند.

در اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بر حفظ آرامش شهروندان تأکید شده و به صراحت آمده است: از شهروندان تقاضا می‌شود آرامش خود را حفظ کرده و لوازم برقی خود را تا زمان وصل کامل از پریز برق جدا کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار