حمله دشمنان به پل B1 البرز 2 شهید و تعدادی مجروح بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا، قدرت‌الله سیف به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: نیروهای امدادی هم‌اکنون در محل حاضر هستند و عملیات پاک‌سازی، ارائه خدمات و ایمن‌سازی محل برای سکونت شهروندان را با سرعت در دست اجرا دارند. هیچ تهدیدی متوجه محیط‌زیست و شهروندان نیست.

وی ادامه داد: پل B1 یک پروژه در حال احداث بوده است. این پل با تکیه بر توان مهندسی داخلی قاطعانه بازسازی خواهد شد. ما با اقتدار تمام، این پل را به محض پایان فرایند ایمن‌سازی، دوباره بازسازی خواهیم کرد. وضعیت خدمات شهری عادی است و شهروندان جای نگرانی ندارند.

