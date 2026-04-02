معاون سیاسی استانداری البرز خبر داد:

حمله دشمنان به پل B1 البرز 2 شهید و تعدادی مجروح بر جای گذاشت

حمله دشمنان به پل B1 البرز 2 شهید و تعدادی مجروح بر جای گذاشت
معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز گفت: در پی حمله جنایتکارانه دشمنان آمریکایی رژیم صهیونیستی به پل B1، تعداد 2 نفر به شهادت رسیدند و تعدادی از شهروندان مجروح شدند که به مراکز درمانی استان منتقل شده‌اند. متأسفانه این حمله در منطقه کارگاهی اجرای پل اتفاق افتاده است.

به گزارش ایلنا، قدرت‌الله سیف به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: نیروهای امدادی هم‌اکنون در محل حاضر هستند و عملیات پاک‌سازی، ارائه خدمات و ایمن‌سازی محل برای سکونت شهروندان را با سرعت در دست اجرا دارند. هیچ تهدیدی متوجه محیط‌زیست و شهروندان نیست.

وی ادامه داد: پل B1 یک پروژه در حال احداث بوده است. این پل با تکیه بر توان مهندسی داخلی قاطعانه بازسازی خواهد شد. ما با اقتدار تمام، این پل را به محض پایان فرایند ایمن‌سازی، دوباره بازسازی خواهیم کرد. وضعیت خدمات شهری عادی است و شهروندان جای نگرانی ندارند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
