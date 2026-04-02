دومین حمله دشمن تولید را در فولاد مبارکه متوقف کرده است

دومین حمله دشمن تولید را در فولاد مبارکه متوقف کرده است
مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه اصفهان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به ارزیابی‌های صورت گرفته تا این لحظه از حجم سنگین حملات، خسارات وارده و تخریب اساسی به واحدهای مرتبط با فرایند تولید حکایت دارد که منجر به توقف کامل خطوط شده است.

به گزارش ایلنا  از اصفهان، به اطلاع می‌رساند دشمن آمریکایی، صهیونیستی برای دومین مرتبه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ مجتمع فولاد مبارکه را مورد حمله قرار داده است.

با عنایت به ارزیابی‌های صورت‌گرفته تا این لحظه از حجم سنگین حملات، خسارات وارده و تخریب اساسی به واحدهای مرتبط با فرایند تولید حکایت دارد که منجر به توقف کامل خطوط شده است.

در این شرایط ادامه فعالیت امکان‌پذیر نمی‌باشد لذا در جهت حفظ و صیانت از سرمایه انسانی به‌عنوان مهم‌ترین دارایی سازمان موردتوجه ویژه مدیریت است.

به همین جهت از کلیه همکاران درخواست می‌شود تا اطلاع ثانوی از مراجعه به مجتمع فولاد مبارکه خودداری کنند.

