رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد در نورآباد لرستان

به گزارش ایلنا، سعید پورعلی اظهارداشت: ساعت ۰۰:۲۰ شب گذشته یک پهپاد دشمن توسط پدافند یکپارچه نیروهای مسلح در محدوده تپه شهدای گمنام (کوه‌های بادآور) در اطراف شهر نورآباد رهگیری و منهدم شد.

گفتنی است تاکنون چند فروند پهپاد دشمن در استان لرستان رهگیری و منهدم شده‌است.

انتهای پیام/