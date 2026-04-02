معاون استانداری لرستان خبر داد؛
رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد در نورآباد لرستان
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان از رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد دشمن توسط پدافند نیروهای مسلح در نورآباد شهرستان دلفان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سعید پورعلی اظهارداشت: ساعت ۰۰:۲۰ شب گذشته یک پهپاد دشمن توسط پدافند یکپارچه نیروهای مسلح در محدوده تپه شهدای گمنام (کوههای بادآور) در اطراف شهر نورآباد رهگیری و منهدم شد.
گفتنی است تاکنون چند فروند پهپاد دشمن در استان لرستان رهگیری و منهدم شدهاست.