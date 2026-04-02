محور اصفهان - شهرضا - شیراز بازگشایی شد
رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: محور اصفهان - شهرضا - شیراز بازگشایی شد و هم اکنون تردد خودروها در این مسیر برقرار است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ عبدالرضا میرزایی افزود: در پی اطلاعیه قبلی مبنی بر مسدود شدن محور اصفهان به شیراز، با انجام اقدامات لازم و رفع مشکلات موجود، این محور اکنون بازگشایی شده است.
وی افزود: در حال حاضر تردد خودروها در این مسیر برقرار است و رانندگان و مسافران میتوانند از محور اصفهان - شیراز برای سفرهای خود استفاده کنند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با توجه به شرایط جاده با احتیاط رانندگی کنند.
گفتنی است عصر دیروز پلیس راه استان اصفهان در اطلاعیهای از مسدود بودن جاده بهارستان - شهرضا در پی حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به اصفهان با هدف ایمن سازی جاده تا اطلاع ثانوی خبر داده بود.