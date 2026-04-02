به گزارش ایلنا، جعفر عباس‌نژاد به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودروهای پراید مدل پایین در سطح استان، موضوع شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران کلانتری 25، منطقه 15 خرداد با انجام اقدام‌های تخصصی و بررسی‌های لازم، موفق به شناسایی مخفیگاه و دستگیری 2 سارق حرفه‌ای شدند. در این عملیات 2 دستگاه خودروی مسروقه نیز کشف و به مالباختگان تحویل داده شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم به وضعیت متهمان اشاره کرده و اظهار داشت: این متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی استان منتقل شدند. متهمان با دستور مقام قضایی در بازداشت به سر می‌برند.

عباس‌نژاد تصریح کرد: متهمان در مواجهه با مستندات، به سرقت 5 دستگاه خودروی پراید و 30 فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو اعتراف کردند. تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان، خریداران اموال مسروقه و کشف اموال سرقتی ادامه دارد.

