هشدار زرد هواشناسی در کرمان؛ بارشهای رگباری، سیلاب و خطر خسارت به محصولات کشاورزی
هواشناسی کرمان نسبت به بارشهای رگباری، سیلاب و خطر خسارت به محصولات کشاورزی به دلیل افت دما امروز (پنجشنبه) هشدار زرد صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، اداره کل مدیریت بحران استان با اشاره به صدور هشدار زرد شماره ۲ هواشناسی اعلام کرد: تا اوایل هفته آینده ناپایداریهای جوی در اغلب مناطق استان ادامه دارد و احتمال آبگرفتگی، جاری شدن رواناب، سیلاب و خسارت به بخش کشاورزی بهویژه پسته وجود دارد.
بر پایه این گزارش، پیرو هشدار زرد شماره ۲ مرکز پیشبینی هواشناسی استان کرمان، تا اوایل هفته آینده ناپایداریهای جوی بهصورت متناوب در سطح استان پیشبینی میشود.
این ناپایداریها به شکل رشد ابر، بارش باران، رگبار و رعد و برق، بارش تگرگ و در برخی ساعات وزش باد شدید موقتی بروز خواهد کرد.
همچنین امروز عمده فعالیت سامانه در نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی استان خواهد بود و در روزهای شنبه و یکشنبه، نیمه شمالی بیشتر تحت تأثیر این شرایط قرار میگیرد.
اداره کل مدیریت بحران استان کرمان همچنین هشدار داد، در این مدت، وقوع آبگرفتگی معابر عمومی، جاری شدن رواناب، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی دور از انتظار نیست و شهروندان باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
از نظر دمایی نیز با ماندگاری هوای سرد در روز جمعه، بهویژه در مناطق شمالی و شمالغربی استان، احتمال وارد شدن خسارت به محصولات کشاورزی، بهخصوص محصول پسته، وجود دارد.