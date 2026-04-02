خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسمومیت ۱۳ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن در یزد

کد خبر : 1768565
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس استان یزد از مسمومیت ۱۳ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در شهرستان‌های یزد ، مهریز و خاتم خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی این مرکز، جواد سهیلی افزود: در حادثه اول که روز گذشته ۱۲ فروردین رخ داد تماسی مبنی برمسمومیت پنج نفر در شهر یزد دریافت شد و بلافاصله آمبولانس به محل حادثه اعزام و افراد دچار مسمومیت توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.

وی ادامه داد: در حادثه دوم نیز که‌ شب گذشته رخ داد سه نفر در شهرستان خاتم دچار مسمومیت با گازمونوکسیدکربن شده که این افراد نیز پس از انجام اقدامات درمانی اولیه جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس اورژانس استان افزود: در حادثه سوم که صبح امروز ۱۳‌ فروردین به وقوع پیوست پنج نفر در یکی از روستاهای ییلاقی شهرستان مهریز دچار مسمومیت با گازمونوکسیدکربن شده و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

وی به‌ شهروندان توصیه کرد: با رعایت نکات ایمنی از جمله کنترل لوله بخاری و اطمینان از باز بودن آن، استفاده از بخاری استاندارد و عدم روشن کردن ذغال در محیط بسته اتاق از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.

وی اضافه کرد: در صورت مشاهده علائمی مانند سردرد،سرگیجه، تهوع، ضعف یاخواب‌آلودگی در محیط بسته با وسایل گرمایشی روشن،بلافاصله محیط را ترک کرده و در هوای آزاد قرارگرفته و با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار