مسمومیت ۱۳ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن در یزد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی این مرکز، جواد سهیلی افزود: در حادثه اول که روز گذشته ۱۲ فروردین رخ داد تماسی مبنی برمسمومیت پنج نفر در شهر یزد دریافت شد و بلافاصله آمبولانس به محل حادثه اعزام و افراد دچار مسمومیت توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.

وی ادامه داد: در حادثه دوم نیز که‌ شب گذشته رخ داد سه نفر در شهرستان خاتم دچار مسمومیت با گازمونوکسیدکربن شده که این افراد نیز پس از انجام اقدامات درمانی اولیه جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس اورژانس استان افزود: در حادثه سوم که صبح امروز ۱۳‌ فروردین به وقوع پیوست پنج نفر در یکی از روستاهای ییلاقی شهرستان مهریز دچار مسمومیت با گازمونوکسیدکربن شده و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

وی به‌ شهروندان توصیه کرد: با رعایت نکات ایمنی از جمله کنترل لوله بخاری و اطمینان از باز بودن آن، استفاده از بخاری استاندارد و عدم روشن کردن ذغال در محیط بسته اتاق از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.

وی اضافه کرد: در صورت مشاهده علائمی مانند سردرد،سرگیجه، تهوع، ضعف یاخواب‌آلودگی در محیط بسته با وسایل گرمایشی روشن،بلافاصله محیط را ترک کرده و در هوای آزاد قرارگرفته و با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.

