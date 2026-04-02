دستگیری پنج نفر از عناصر معاند و مزدور در زنجان

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: با اقدامات فنی و اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در سازمان اطلاعات سپاه استان زنجان، پنج نفر از عناصر وابسته و مزدوران دشمن که با شبکه تروریستی و سایر شبکه های معاند ارتباط داشتند، در استان شناسایی و دستگیر شدند.

در این اطلاعیه آمده است: ضمن سپاس بیکران برای ارائه گزارش‌های مردمی و با توجه به نقش تعیین کننده‌ زمان‌ در پیگیری گزارشها، از مردم بزرگوار تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات (شماره ۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی ستاد خبری این وزارت خانه گزارش کنند.

وزارت اطلاعات و فراجا پیش از این در اطلاعیه هایی به عناصر مزدور داخلی هشدار داده بودند که با آنها با قاطعیت و مانند «سرباز اسرائیل» برخورد خواهند کرد.

