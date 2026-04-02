حمله مجدد هوایی جنگنده‌های دشمن به پل b1 در کرج/ شهروندان از مراجعه به محل اصابت خودداری کنید
قسمتی دیگر از عرشه پل b1 در کرج با حمله مجدد هوایی عصر امروز جنگنده‌های دشمن در کرج، دچار آسیب و خسارت بیشتر شد.

به گزارش ایلنا از البرز، دقایق گذشته دشمن صهیونی آمریکایی-اسراییلی پل b1 را مجدد مورد حمله هوایی قرار داد.

پیش از این طی حمله‌ هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونی و آمریکایی، بخش دیگری از عرشه پل b1 که به عنوان اتصال انتهای اتوبان همت به آزادراه تهران_شمال در مراحل پایانی پروژه بود، مورد هدف دشمن قرار گرفت.

طی این حمله این پروژه که ازجمله زیرساخت‌های راهی استان بود و قرار بود در آینده نزدیک به بهره برداری برسد، دچار آسیب شده است.  

در حمله امروز دشمن به کرج به مناطقی دیگر نیز آسیب زد و برق دچار مشکل شده است که نیروهای شرکت توزیع نیروی برق استان پای کار بوده و مشکل در حال مرتفع شدن است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
