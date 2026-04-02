حمله مجدد هوایی جنگندههای دشمن به پل b1 در کرج/ شهروندان از مراجعه به محل اصابت خودداری کنید
قسمتی دیگر از عرشه پل b1 در کرج با حمله مجدد هوایی عصر امروز جنگندههای دشمن در کرج، دچار آسیب و خسارت بیشتر شد.
به گزارش ایلنا از البرز، دقایق گذشته دشمن صهیونی آمریکایی-اسراییلی پل b1 را مجدد مورد حمله هوایی قرار داد.
پیش از این طی حمله هوایی جنگندههای رژیم صهیونی و آمریکایی، بخش دیگری از عرشه پل b1 که به عنوان اتصال انتهای اتوبان همت به آزادراه تهران_شمال در مراحل پایانی پروژه بود، مورد هدف دشمن قرار گرفت.
طی این حمله این پروژه که ازجمله زیرساختهای راهی استان بود و قرار بود در آینده نزدیک به بهره برداری برسد، دچار آسیب شده است.
در حمله امروز دشمن به کرج به مناطقی دیگر نیز آسیب زد و برق دچار مشکل شده است که نیروهای شرکت توزیع نیروی برق استان پای کار بوده و مشکل در حال مرتفع شدن است.