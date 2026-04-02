پل B1 در کرج مورد حمله هوایی قرار گرفت
دقایقی پیش حملات آمریکایی-صهیونی چند نقطه در حوالی عظیمیه کرج را مورد هدف قرار داد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی استانداری البرز درباره این حمله اعلام کرد: دقایقی پیش طی حملهای از سوی رژیم صهیونی و آمریکایی، پل B1 که به عنوان شاهکار مهندسی ایران شناخته شده بود و یکی از پیچیدهترین مهندسیهای دنیا را داشت مورد هدف دشمن قرار گرفت.
در این حمله، این پروژه که از جمله زیرساختهای جادهای استان بود و قرار بود در آینده نزدیک به بهره برداری برسد، دچار آسیب شده است.
از شهروندان درخواست میشود باتوجه به شرایط موجود از تردد در این منطقه خودداری کنند. مسیرها در حال حاضر بسته است.
در این میان برق برخی مناطق دچار مشکل شده است که نیروهای شرکت توزیع برق استان پای کار بوده و مشکل در حال مرتفع شدن است.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.