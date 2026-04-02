رئیس پلیس راه استان خبر داد؛
اعمال محدودیت ترافیکی روز طبیعت قزوین از ساعت 16
رئیس پلیس راه استان قزوین اعمال محدودیت ترافیکی روز طبیعت از ساعت 16 امروز در 2 محور بهرامآباد به سمت زرشک و مسیر جنوب به شمال محور فرعی آقچهکند خبر داد.
سرهنگ حسین تقیخانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در قزوین از اعمال محدودیت ترافیکی در روز 13 فروردین موسوم به روز طبیعت و ایام بازگشت مسافران نوروزی خبر داد و گفت: برای روز طبیعت دو محدودیت ترافیکی داریم که اولی اعمال محدودیت تردد در مسیر جنوب به شمال محور بهرامآباد از محدود سهراهی امامزاده باراجین به سمت زرشک از ساعت 16 تا پایان ترافیک است.
وی اضافه کرد: دومی هم اعمال محدودیت تردد در مسیر جنوب به شمال محور فرعی آقچهکند از ساعت 16 تا پایان ترافیک است.
فرمانده پلیس راه استان قزوین همچنین با اشاره به محدودیت ترافیکی در روزهای 14 و 15 فروردین گفت: در این دو روز دسترسی محور کورانه در لاین جنوبی کنارگذر قزوین-زنجان از ساعت 14 تا 24 به منظور مدیریت موج بازگشت مسافران نوروزی مسدود خواهد شد.