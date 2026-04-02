در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
ترافیک سنگین در جاده کرج_چالوس و آزادراه قزوین_کرج
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز از ترافیک سنگین در محور کرج_چالوس و آزادراه قزوین_کرج خبر داد و گفت که در حال حاضر تمام راههای مواصلاتی محدوده استان بجز محور هشتگرد به طالقان، باز است.
داریوش باقرجوان مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز در گفتوگو با ایلنا در ارتباط با آخرین وضعیت ترافیکی راههای مواصلاتی استان در روز ۱۳ فروردین، اظهار کرد: تردد با بار ترافیکی سنگین در محور کرج_چالوس مسیر شمال به جنوب و همچنین ترافیک در آزادراه قزوین_کرج در محدوده امامزاده صالح(ع) گزارش شده است.
وی افزود: محور هشتگرد به طالقان تا اطلاع ثانوی مسدود بوده و امکان تردد از جاده قدیم برقرار است.
مدیر راهداری با اشاره به روان بودن ترافیک در سایر محورهای مواصلاتی استان البرز، گفت که محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.
باقرجوان با عنوان اینکه در حال حاضر تمام محورهای البرز در مسیر رفت و برگشت باز است، تصریح کرد: رانندگان از سبقت و سرعت غیرمجاز پرهیز کنند.