حملات بامداد امروز دشمن به قشم و بندرچارک/ ۵ نفر مجروح شدند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، از حمله بامداد امروز پنجشنبه هواگردهای متخاصم آمریکایی و صهیونیستی به اسکله صیادی دوحه در جزیره قشم و اسکله صیادی–تجاری بندرچارک خبر داد.
به گزارش ایلنا، احمد نفیسی، با اعلام این خبر اظهار کرد: متأسفانه هواگردهای متخاصم آمریکایی و صهیونیستی، بامداد امروز پنجشنبه اسکله صیادی دوحه در قشم و همچنین اسکله صیادی–تجاری بندرچارک را مورد هدف قرار دادند.
وی با اشاره به جزئیات این حملات افزود: در حمله به اسکله دوحه در قشم، دو نفر از شهروندان مصدوم شدهاند که بلافاصله تحت مداوا قرار گرفتند و در اسکله بندرچارک نیز سه فروند لندینگکرافت مردمی مورد اصابت موشک قرار گرفته است و سه نفر مجروح شدهاند.
معاون استاندار هرمزگان با بیان اینکه تیمهای امدادی و ارزیاب برای برآورد دقیق خسارات وارده در محل حاضر شدهاند، خاطرنشان کرد: آمار فعلی بر اساس گزارشهای اولیه است و اطلاعات تکمیلی درباره میزان خسارتهای مالی و جانی احتمالی متعاقباً از طریق مراجع رسمی اعلام خواهد شد.
به گزارش ایلنا، دشمن متجاوز همچنین شب گذشته نیز به بخشی از جزیره هنگام از جمله دهیاری، یک باب منزل مسکونی و پارکینگ شناورهای مردمی متأسفانه هفت نفر از ساکنان این جزیره مجروح شدند.