به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: این متهم پس از تشکیل پرونده در دادسرای یزد و تفهیم اتهام، با قرار قانونی به زندان معرفی شد. به‌ دلیل اقدامات مجرمانه متهم فوق در زمان تهاجم دشمن به خاک کشور ایران، اتهامات وی با وصف شرایط جنگی تفهیم شده و مطابق قانون، مجازات وی تا 3 درجه تشدید خواهد شد.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: از هموطنان گرامی تقاضا می‌شود در راستای مشارکت در تأمین امنیت، به موقعیت‌های تصویربرداری یا فیلم‌برداری و صدای شخص دقت کنند و هر نوع اطلاعاتی را به شماره‌های 110 نیروی انتظامی، 113 وزارت اطلاعات و 114 سازمان اطلاعات سپاه یا به آی‌دی (@stdyazd 114) اطلاع دهند.

