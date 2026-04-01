یک مصدوم؛ دستاورد نشت گاز شهری و انفجار در یک واحد مسکونی اردبیل

به گزارش ایلنا، قربان کاجی به تشریح جزئیات این خبر اشاره داشته و افزود: نشت گاز شهری در یک واحد مسکونی واقع در محله میراشرف موجب وقوع انفجار شد. پس از دریافت گزارش حادثه آتش‌نشانان ایستگاه شماره 7 به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حادثه نشت گاز و انفجار در طبقه 4 یک واحد مسکونی 5 طبقه به وقوع پیوست. در این حادثه بر اثر شدت انفجار، آسیب‌هایی به واحدهای مسکونی مجاور و یک دستگاه خودرو که در محوطه پارک قرار داشت، وارد شد شده بود.

رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل اظهار داشت: تنها مصدوم این حادثه یک خانم بود که از ناحیه صورت دچار سوختگی شد. پس از ایمن‌سازی محل توسط آتش‌نشانان، از سوی نیروهای اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافت.

کاجی تصریح کرد: با توجه به اهمیت حضور به هنگام نیروهای امداد و نجات در محل وقوع حوادثی از این دست، انتظار می‌رود شهروندان از تجمع در محل وقوع حادثه با جدیت خودداری کرده و در این راستا با عوامل حاضر در صحنه همکاری کنند.

وی بیان داشت: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل با بیش از 200 نیروی انسانی در 7 ایستگاه شهری در حال امدادرسانی به شهروندان است. شهروندان در صورت وقوع هر گونه حادثه‌ای بلافاصله با شماره 125 تماس بگیرند.

