مسیر بهارستان - شهرضا تا اطلاع ثانوی مسدود است

مسیر بهارستان - شهرضا تا اطلاع ثانوی مسدود است
پلیس راه استان اصفهان در اطلاعیه‌ای از مسدود بودن جاده بهارستان - شهرضا در پی حمله عصر امروز دشمن آمریکایی صهیونیستی به اصفهان با هدف ایمن سازی جاده تا اطلاع ثانوی خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، پلیس راه استان در این اطلاعیه افزود: حدفاصل زیرگذر بهارستان به سمت گردنه لاشتر نیز بدلیل حمله آمریکایی صهیونیستی امکان تردد نیست.

براساس اعلام پلیس راه استان رانندگان باید از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

پلیس راه اصفهان به رانندگان توصیه کرد تا برای سفر به شهرضا از مسیر قلعه شور ـ جرقویه - نصرآباد استفاده کنند.

در این اطلاعیه همچنین از رانندگان درخواست شد تا برای رسیدن به مبارکه از کمربندی سپاهان شهر گردنه آب نیل حرکت کنند.

