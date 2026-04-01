رئیس اورژانس استان خبر داد:
12 نفر مصدوم؛ تصادف زنجیرهای در محور سنندج - دیواندره حادثهساز شد
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان گفت: در پی وقوع تصادف زنجیرهای بین 4 خودرو در محور سنندج - دیواندره محدوده روستای عباسآباد، 12 نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، بابک هدائی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: ظهر امروز در پی اعلام گزارش یک فقره تصادف زنجیرهای در فاصله یک کیلومتری روستای عباسآباد به سمت حسینآباد، بلافاصله تیمهای عملیاتی اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شدند.
وی به تعداد خودروهای آسیبدیده این حادثه رانندگی اشاره داشته و در این رابطه ادامه داد: در این سانحه رانندگی 4 خودرو شامل یک دستگاه سمند، یک دستگاه پژو 207 و همچنین 2 دستگاه پژو 405 با یکدیگر برخورد کردند و در پی آن 12 نفر دچار مصدومیت شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان به اقدامات انجام شده اشاره کرده و اظهار داشت: نیروهای اورژانس پس از حضور در محل حادثه، اقدامات اولیه درمانی و ارزیابی مصدومان را انجام دادند.
هدائی به وضعیت آسیبدیدگان این حادثه رانندگی و روند امدادرسانی به این مصدومان اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: 4 نفر از مصدومان این تصادف زنجیرهای، توسط آمبولانسهای اورژانس برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی استان منتقل شدند.