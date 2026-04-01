7 نفر مجروح؛ دستاورد حمله دشمن به جزیره هنگام

به گزارش ایلنا، احمد نفیسی افزود: هواگردهای دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی با اقدام جنایتکارانه خود، بخشی از جزیره هنگام از جمله دهیاری، یک باب منزل مسکونی و پارکینگ شناورهای مردمی را هدف حملات ددمنشانه خود قرار دادند.

وی به وضعیت مجروحان اشاره کرده و ادامه داد: در پی این حمله، متأسفانه 7 نفر از ساکنان جزیره هنگام مجروح شدند که بلافاصله تحت مداوا قرار گرفتند. حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده و تلاش کادر درمان برای بهبود وی ادامه دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اظهار داشت: جزیره هنگام یکی از جزیره‌های ایرانی جای گرفته در قلب خلیج‌فارس است که با آبادی‌های کوچک با وسعت حدود 50 کیلومتر مربع، در بخش جنوبی جزیره قشم واقع شده است.

انتهای پیام/