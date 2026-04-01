معاون سیاسی استانداری هرمزگان خبر داد:

7 نفر مجروح؛ دستاورد حمله دشمن به جزیره هنگام

7 نفر مجروح؛ دستاورد حمله دشمن به جزیره هنگام
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان به حمله دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی در جزیره هنگام اشاره کرده و گفت: در این حادثه متأسفانه 7 نفر از ساکنان این جزیره مجروح شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.

به گزارش ایلنا، احمد نفیسی افزود: هواگردهای دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی با اقدام جنایتکارانه خود، بخشی از جزیره هنگام از جمله دهیاری، یک باب منزل مسکونی و پارکینگ شناورهای مردمی را هدف حملات ددمنشانه خود قرار دادند.

وی به وضعیت مجروحان اشاره کرده و ادامه داد: در پی این حمله، متأسفانه 7 نفر از ساکنان جزیره هنگام مجروح شدند که بلافاصله تحت مداوا قرار گرفتند. حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده و تلاش کادر درمان برای بهبود وی ادامه دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اظهار داشت: جزیره هنگام یکی از جزیره‌های ایرانی جای گرفته در قلب خلیج‌فارس است که با آبادی‌های کوچک با وسعت حدود 50 کیلومتر مربع، در بخش جنوبی جزیره قشم واقع شده است.

