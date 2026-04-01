به گزارش ایلنا از قزوین، روابط عمومی سپاه استان قزوین اعلام کرد: یک فروند موشک کروز AGM-158 JASSM آمریکایی با پدافند یکپارچه کشور توسط رزمندگان سپاه حضرت صاحب‌الامر(عج) استان قزوین در شهرستان بویین‌زهرا منهدم شد.

این موشک با کلاهک سنگین ۴۵۰ کیلوگرمی برای انهدام زیر ساخت های مهم در سال ۱۳۸۸ در ارتش ایالات متحده به کارگیری شد.

فرزندان غیور ملت ایران در سپاه با اتکا به خدای متعال و پشتوانه مردمی ذیل فرماندهی معظم کل قوا هرگونه تهدید را با پاسخ کوبنده پاسخ می دهد و با چشمان باز تمام تحرکات دشمنان را رصد و تنبیه متجاوز را در دستور کار قرار می دهد سپاه همواره خود را فدایی ملت ایران می داند فرزندان شما در سپاه پاسداران برای سرافرازی ملت ایران اسلامی تا آخرین قطره خون دست از مبارزه و تنبیه متجاوز بر نمی‌دارد.

