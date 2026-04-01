خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انهدام موشک کروز جزم در بویین‌زهرا

کد خبر : 1768269
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه استان قزوین از انهدام یک موشک کروز JASSM در بویین‌زهرا توسط پدافند این سپاه خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، روابط عمومی سپاه استان قزوین اعلام کرد: یک فروند موشک کروز AGM-158 JASSM آمریکایی با پدافند یکپارچه کشور توسط رزمندگان سپاه حضرت صاحب‌الامر(عج) استان قزوین در شهرستان بویین‌زهرا منهدم شد.

این موشک با کلاهک سنگین ۴۵۰ کیلوگرمی برای انهدام زیر ساخت های مهم در سال ۱۳۸۸ در ارتش ایالات متحده به کارگیری شد.

فرزندان غیور ملت ایران در سپاه با اتکا به خدای متعال و پشتوانه مردمی ذیل فرماندهی معظم کل قوا هرگونه تهدید را با پاسخ کوبنده پاسخ می دهد و با چشمان باز تمام تحرکات دشمنان را رصد و تنبیه متجاوز را در دستور کار قرار می دهد سپاه همواره خود را فدایی ملت ایران می داند فرزندان شما در سپاه پاسداران برای سرافرازی ملت ایران اسلامی تا آخرین قطره خون دست از مبارزه و تنبیه متجاوز بر نمی‌دارد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار