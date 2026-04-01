رئیس پلیس راه قزوین:
واژگونی ماکسیما جان راننده سهلانگارش را گرفت
رئیس پلیس راه استان قزوین از واژگونی یک خودروی ماکسیما در آزادراه قزوین-رشت و فوت راننده آن خبر داد و گفت: با توجه به استحکام خودروی ماکسیما و ایربگ مناسب آن اگر راننده کمربند ایمنی را استفاده میکرد، جانش را از دست نمیداد.
سرهنگ حسین تقیخانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در قزوین از وقوع تصادف جادهای مرگبار خبر داد و گفت: متأسفانه ساعت 20 امشب یک دستگاه خودروی سواری ماکسیما که از سمت قزوین به رشت در باند شمالی در حال تردد بوده، بعد از تونلها در کیلومتر 64 از مسیر منحرف شده و بعد از واژگونی با یک دستگاه ریو و نیسان برخورد میکند که راننده آن از ماشین به بیرون پرتاب میشود و در جا جان خود را از دست میدهد.
وی اضافه کرد: علت تامه تصادف عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه و نبستن کمربند ایمنی توسط راننده تشخیص داده میشود.
فرمانده پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: توصیه ما این است که رانندگان حتما کمربند ایمنی را استفاده کنند. با توجه به استحکام خودروی ماکسیما و ایربگ مناسب آن اگر راننده کمربند ایمنی را استفاده میکرد، جانش را از دست نمیداد.
تقیخانی ادامه داد: استفاده از کمربند ایمنی برای همه سرنشینان الزامی است و میتواند تا 50 درصد صدمات ناشی از تصادف رانندگی را کاهش دهد.