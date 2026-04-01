عصر امروز؛
استاندار به دغدغههای روستاییان شهرکی گوش فرا داد
در جریان بازدید میدانی محمد نوذری استاندار قزوین از بخش الموت شرقی اهالی روستای شهرک به استقبال او آمدند و دغدغهها و مشکلات روزمره خود را مطرح کردند. استاندار در مسیر توقف کرد و با احترام و دقت به صحبتهای مردم گوش داد و این دیدار صمیمانه شکل گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مردم روستا عصر امروز به نمایندگی از اهالی و خانواده ها، مسائل و مشکلات زیر ساختی ،خدماتی و کشاورزی، خود را با استاندار در میان گذاشتند.
استاندار قزوین در این دیدار بیان کرد:شنیدن مستقیم مشکلات مردم و بررسی میدانی مسائل، اولویت اصلی بوده و تمامی دغدغهها و موانع مطرحشده، بررسی و راهکارهای عملیاتی برای حل آنها اجرایی خواهد شد.
در جریان این سفر صفی خانی معاون اقتصادی استاندار ،طاهرخانی فرماندار قزوین ،علیخانی مشاور استاندار در امور سیاسی و اجتماعی، حریری مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، میرزایی بخشدار الموت شرقی و جمعی از مدیران و مسئولان شهرستانی، استاندار را همراهی کردند.