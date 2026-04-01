خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عصر امروز؛

استاندار به دغدغه‌های روستاییان شهرکی گوش فرا داد

کد خبر : 1768246
لینک کوتاه کپی شد.

در جریان بازدید میدانی محمد نوذری استاندار قزوین از بخش الموت شرقی اهالی روستای شهرک به استقبال او آمدند و دغدغه‌ها و مشکلات روزمره خود را مطرح کردند. استاندار در مسیر توقف کرد و با احترام و دقت به صحبت‌های مردم گوش داد و این دیدار صمیمانه شکل گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مردم روستا عصر امروز به نمایندگی از اهالی و خانواده ها، مسائل و مشکلات زیر ساختی ،خدماتی و کشاورزی، خود را با استاندار در میان گذاشتند.

استاندار قزوین در این دیدار بیان کرد:شنیدن مستقیم مشکلات مردم و بررسی میدانی مسائل، اولویت اصلی بوده و تمامی دغدغه‌ها و موانع مطرح‌شده، بررسی و راهکارهای عملیاتی برای حل آن‌ها اجرایی خواهد شد.

در جریان این سفر صفی خانی معاون اقتصادی استاندار ،طاهرخانی فرماندار قزوین ،علیخانی مشاور استاندار در امور سیاسی و اجتماعی، حریری مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، میرزایی بخشدار الموت شرقی و جمعی از مدیران و مسئولان شهرستانی، استاندار را همراهی کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
