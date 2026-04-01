به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مردم روستا عصر امروز به نمایندگی از اهالی و خانواده ها، مسائل و مشکلات زیر ساختی ،خدماتی و کشاورزی، خود را با استاندار در میان گذاشتند.

استاندار قزوین در این دیدار بیان کرد:شنیدن مستقیم مشکلات مردم و بررسی میدانی مسائل، اولویت اصلی بوده و تمامی دغدغه‌ها و موانع مطرح‌شده، بررسی و راهکارهای عملیاتی برای حل آن‌ها اجرایی خواهد شد.

در جریان این سفر صفی خانی معاون اقتصادی استاندار ،طاهرخانی فرماندار قزوین ،علیخانی مشاور استاندار در امور سیاسی و اجتماعی، حریری مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، میرزایی بخشدار الموت شرقی و جمعی از مدیران و مسئولان شهرستانی، استاندار را همراهی کردند.

