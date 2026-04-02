در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

بیش از ۹۲ هزار گردشگر از جاذبه های گردشگری چهارمحال و بختیاری بازدید کردند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال‌وبختیاری گفت: از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا کنون بیش از ۹۲ هزار گردشگر از جاذبه های گردشگری استان بازدید کردند.

حیدر صادقی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: در تعطیلات نوروز سال جاری تا کنون بیش از ۲۶ هزار  مسافر در اقامتگاه‌های رسمی و غیررسمی  اسکان داده شدند و  بیش از ۹۲ هزار بازدید از جاذبه‌های گردشگری استان ثبت شد.

وی افزود: از مجموع این گردشگران بیش از  هشت هزار مسافر و گردشگر در اقامتگاه‌های رسمی و بیش از۱۷ هزار نفر در اقامتگاه‌های غیررسمی اسکان داشته‌اند.

صادقی بیان کرد: چهارمحال و بختیاری دارای بیش از ۸۰۰ جاذبه گردشگری شامل ۱۰۸ جاذبه طبیعی، ۶۷۴ جاذبه فرهنگی و تاریخی، هشت اثر دست‌ساز و  ۱۵ منطقه نمونه گردشگری مصوب دولت است.

وی تصریح کرد: این استان دارای ۱۲ روستای هدف گردشگری است و هریک از روستاها در کنار طبیعت چهار فصل استان در تمامی ایام سال می‌تواند پذیرای گردشگران باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال‌وبختیاری در پایان خاطرنشان کرد: بیشترین تعداد مسافر ورودی به استان چهارمحال و بختیاری از استان‌های تهران، خوزستان و فارس است.

