حافظیه همچنان در صدر استقبال گردشگران نوروزی

به گزارش ایلنا، حیدرعلی زاهدیان‌نژاد با اشاره به روند صعودی بازدیدها در آستانه پایان تعطیلات نوروزی اظهار داشت: مجموع آمار تجمیعی نشان می‌دهد که تا پایان روز یازدهم فروردین، آرامگاه حافظ با میزبانی از ۱۳ هزار و ۱۷۵ بازدیدکننده، کماکان کانون اصلی توجه دوستداران تاریخ، فرهنگ و ادب ایران‌زمین است.

معاون گردشگری استان فارس افزود: در رتبه‌های بعدی این فهرست، آرامگاه شیخ اجل سعدی با ۷ هزار و ۲ نفر و مجموعه ارزشمند تاریخی زندیه با ۴ هزار و ۸ بازدیدکننده، بیشترین آمار استقبال گردشگران را به خود اختصاص داده‌اند.

زاهدیان نژاد از آمار اختصاصی روز یازدهم فروردین‌ماه تصریح کرد: در این روز، تلاش همکاران ما در مجموعه‌های فرهنگی منجر به میزبانی شایسته از یک‌هزار و ۲۴۳ نفر در حافظیه، ۶۲۰ نفر در آرامگاه سعدی و ۵۵۰ نفر در مجموعه زندیه شده است وهمچنین در بخش میراث جهانی، مجموعه باشکوه تخت‌جمشید پذیرای ۹۸۳ گردشگر و مجموعه پاسارگاد میزبان ۶۹۰ نفر از علاقه‌مندان به تاریخ باستان بوده است.

وی با تبیین پیوند عمیق و ناگسستنی میان هویت ملی ایرانیان و میراث فرهنگی کشور، یادآور شد: این حجم از استقبال در روزهای پایانی تعطیلات، گویای جایگاه رفیع این بناها در حافظه جمعی جامعه است.

معاون گردشگری استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: تمامی محوطه‌های تاریخی و پایگاه‌های میراث جهانی استان با حداکثر ظرفیت و آمادگی کامل، در حال ارائه خدمات تخصصی به میهمانان نوروزی هستند و هدف ما در ستاد خدمات سفر، تامین امنیت خاطر، آرامش و خلق تجربه‌ای ماندگار برای تمامی مسافران نوروزی است که استان فارس را به عنوان مقصد سفر خود برگزیده‌اند.

