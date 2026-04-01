حافظیه همچنان در صدر استقبال گردشگران نوروزی
معاون گردشگری استان فارس، ضمن تشریح تازهترین آمار بازدیدها، از تداوم استقبال پرشور مسافران نوروزی از اماکن تاریخی و فرهنگی این استان در یازدهمین روز از فروردین ماه ۱۴۰۵ خبر داد و بر اساس آمارها، آرامگاه لسانالغیب حافظ شیرازی با ثبت بیشترین میزان تردد، همچنان جایگاه نخست را در میان مقاصد محبوب گردشگری ملی حفظ کرده است.
به گزارش ایلنا، حیدرعلی زاهدیاننژاد با اشاره به روند صعودی بازدیدها در آستانه پایان تعطیلات نوروزی اظهار داشت: مجموع آمار تجمیعی نشان میدهد که تا پایان روز یازدهم فروردین، آرامگاه حافظ با میزبانی از ۱۳ هزار و ۱۷۵ بازدیدکننده، کماکان کانون اصلی توجه دوستداران تاریخ، فرهنگ و ادب ایرانزمین است.
معاون گردشگری استان فارس افزود: در رتبههای بعدی این فهرست، آرامگاه شیخ اجل سعدی با ۷ هزار و ۲ نفر و مجموعه ارزشمند تاریخی زندیه با ۴ هزار و ۸ بازدیدکننده، بیشترین آمار استقبال گردشگران را به خود اختصاص دادهاند.
زاهدیان نژاد از آمار اختصاصی روز یازدهم فروردینماه تصریح کرد: در این روز، تلاش همکاران ما در مجموعههای فرهنگی منجر به میزبانی شایسته از یکهزار و ۲۴۳ نفر در حافظیه، ۶۲۰ نفر در آرامگاه سعدی و ۵۵۰ نفر در مجموعه زندیه شده است وهمچنین در بخش میراث جهانی، مجموعه باشکوه تختجمشید پذیرای ۹۸۳ گردشگر و مجموعه پاسارگاد میزبان ۶۹۰ نفر از علاقهمندان به تاریخ باستان بوده است.
وی با تبیین پیوند عمیق و ناگسستنی میان هویت ملی ایرانیان و میراث فرهنگی کشور، یادآور شد: این حجم از استقبال در روزهای پایانی تعطیلات، گویای جایگاه رفیع این بناها در حافظه جمعی جامعه است.
معاون گردشگری استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: تمامی محوطههای تاریخی و پایگاههای میراث جهانی استان با حداکثر ظرفیت و آمادگی کامل، در حال ارائه خدمات تخصصی به میهمانان نوروزی هستند و هدف ما در ستاد خدمات سفر، تامین امنیت خاطر، آرامش و خلق تجربهای ماندگار برای تمامی مسافران نوروزی است که استان فارس را به عنوان مقصد سفر خود برگزیدهاند.