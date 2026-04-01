حمله دشمن به منطقه غیرنظامی در خسروشاه/ یک شهید و یک زخمی

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان شرقی اعلام کرد: در حمله دشمن صهیونیستی امریکایی به منطقه غیرنظامی در خسروشاه، یک نفر شهید و یک نفر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی امروز چهارشنبه افزود: ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه صبح امروز یک دستگاه وسیله نقلیه مورد حمله قرار گرفته و به بیش از ۳۰ واحد مجاور خسارت وارد آمد.

وی اضافه کرد: در این حمله ددمنشانه علاوه بر وارد آمدن خسارات کلی و جزیی به واحدهای مسکونی، خودروهای مردم نیز دچار خسارت شدند.

فرشی ادامه داد: عملیات امداد و نجات و رهاسازی در محل دقایقی قبل پایان یافت و یک نفر مصدوم‌ حمله نیز به مراکز درمانی منتقل شد.

وی بیان کرد: عملیات آوار برداری و پاکسازی محل نیز با حضور دستگاه های مربوطه در حال انجام است.

