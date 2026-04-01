ادامه پایداری هوا در گیلان تا جمعه ۱۴ فروردین/ روند افزایش نسبی دما پیش بینی می شود

به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس، آسمان گیلان را صاف تا نیمه ابری دانست و اظهار کرد: جیرنده با هفت و رودبار با ۲۶ درجه سلسیوس، به ترتیب سردترین و گرم ترین نقاط استان طی امروز چهارشنبه، ۱۲ فروردین هستند.

وی نقشه های هواشناسی را نشان دهنده استقرار جریانات غالبا پایدار تا اوایل هفته آینده در منطقه دانست و افزود: آسمانی صاف تا نیمه ابری خواهیم داشت و گاهی افزایش ابر و مه آلود شدن هوا و وزش باد جنوبی به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها و روند افزایش نسبی دما پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان ادامه داد: طی این مدت، گاهی با شکل گیری ناپایداری های همرفتی و فصلی، در برخی نقاط شاهد رگبار و رعد و برق و احتمال تگرگ خواهیم بود.

دادرس خاطرنشان کرد: از شنبه به تدریج، با نفوذ سامانه نسبتا ناپایدار و شمالی شدن جریانات، شرایط برای افزایش ابر و مه آلود شدن هوا و کاهش دما و وزش باد شدید و بارندگی و رعد و برق و احتمال تگرگ فراهم می شود.

