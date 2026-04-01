به کارگیری ۱۵۰ گروه گشت راهور برای مدیریت ترافیک ١٣ فروردین
رییس پلیس راهور گیلان گفت: ۱۵۰گروه گشت راهور مدیریت ترافیک در ١٣ فروردین، روز طبیعت را برعهده دارند.
به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ فتح الله نصیریان گفت: ۱۵۰ گروه گشت راهور در ۱۳ فروردین، روز طبیعت، ترافیک در مسیرهای برون و درون شهری استان را مدیریت خواهند کرد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان با بیان اینکه در روز طبیعت برای پیشگیری از حوادث ترافیکی، با تخلفات حادثه ساز و رفتارهای مخاطره آمیز برخورد خواهد شد گفت: رانندگان وسایل نقلیه باربرى از حمل وجابجایی مسافران در اتاق بار خوددارى کنند و درصورت مشاهده، ضمن جلوگیری از ادامه حرکت این خودروها و اعمال قانون، نسبت به پیاده کردن افراد، اقدام خواهد شد.
سرهنگ فتح الله نصیریان بابیان اینکه موتورسیکلت سواران هم باید از از کلاه ایمنی استفاده کنند به مردم توصیه کرد: ضمن مدیریت زمان سفر در این روز، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.