حمله دشمن به 2 نقطه در استان کرمان / حملات تلفات جانی در پی نداشت

به گزارش ایلنا، رحمان جلالی به وقوع حملات هوایی امروز در استان اشاره داشته و افزود: در پی یک اقدام متجاوزانه از سوی عوامل آمریکایی و رژیم صهیونیستی، 2 نقطه در استان کرمان هدف حملات ددمنشانه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: یکی از این نقاط در حومه شهرستان کرمان و نقطه دیگر در حوالی شهرستان سیرجان هدف حملات دشمنان قرار گرفته است. این اقدامات تروریستی هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته و اوضاع تحت کنترل است.

