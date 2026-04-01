خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون امنیتی استانداری خبر داد:

حمله دشمن به 2 نقطه در استان کرمان / حملات تلفات جانی در پی نداشت

لینک کوتاه کپی شد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری کرمان گفت: دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی 2 نقطه در این استان شامل حومه کرمان و حوالی سیرجان را هدف حملات متجاوزانه خود قرار داد. این حملات تلفات جانی در پی نداشته است‌.

به گزارش ایلنا، رحمان جلالی به وقوع حملات هوایی امروز در استان اشاره داشته و افزود: در پی یک اقدام متجاوزانه از سوی عوامل آمریکایی و رژیم صهیونیستی، 2 نقطه در استان کرمان هدف حملات ددمنشانه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: یکی از این نقاط در حومه شهرستان کرمان و نقطه دیگر در حوالی شهرستان سیرجان هدف حملات دشمنان قرار گرفته است. این اقدامات تروریستی هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته و اوضاع تحت کنترل است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار