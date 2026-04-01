مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان خبر داد:

دستگیری مدیر و اعضای یک گروه تشویش‌کننده اذهان عمومی در استان کرمان

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان کرمان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی رصدهای تخصصی پلیس، مدیر یک گروه فعال در فضای مجازی به همراه 7 عضو اصلی این گروه که با انتشار مطالب کذب، حمایت از رژیم صهیونیستی، شایعه‌سازی و ایجاد اختلال در آرامش روانی شهروندان فعالیت می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: این متهمان با ایجاد گروه در فضای مجازی و انتشار گسترده محتوای خلاف واقع و تحریک‌کننده، تلاش داشتند با سوءاستفاده از اعتماد مخاطبان، زمینه نگرانی و التهاب روانی در جامعه را افزایش دهند. این افراد پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، تحویل مراجع قانونی و روانه زندان شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان کرمان در اطلاعیه خود بر ضرورت برخورد جدی با مخلان امنیت در استان تأکید کرده و آورده است: با عوامل انتشار اخبار نادرست و فعالیت‌های مخل امنیت روانی شهروندان با جدیت برخورد خواهد شد. در این راستا شهروندان هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره 110 به پلیس گزارش کنند.

