خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سیل ۵۰ هزار میلیارد ریال خسارت به استان بوشهر وارد کرد

کد خبر : 1768044
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار بوشهر گفت: وقوع سیل اخیر ۵۰ هزار میلیارد ریال خسارت بر این استان وارد کرده که بیشترین خسارت‌ها مربوط به بخش کشاورزی در شهرستان‌های دشتی و دشتستان است.

به گزارش ایلنا، ارسلان زارع چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سال زراعی جاری میزان بارندگی در استان بوشهر نسبت به میانگین پنج سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و در روزهای اخیر نیز بارش‌های قابل توجهی با پراکندگی مناسب در سراسر استان ثبت شده است.

وی افزود: در پی این بارندگی‌ها، ۶ شهرستان استان دچار سیلاب شدند و در برخی نقاط بیش از ۱۵۰ میلی‌متر بارندگی در مدت کوتاهی به ثبت رسید که موجب جاری شدن سیلاب در اراضی کشاورزی آبی و دیم و وارد آمدن خسارت‌های قابل توجه شد.

استاندار بوشهر یادآورشد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، ۴۰ هزار میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی استان وارد شده است.

زارع ادامه داد: همچنین تأسیسات زیربنایی، راه‌های مواصلاتی، جاده‌های بین مزارع و حدود ۴۰۰ واحد مسکونی نیز دچار آسیب شدند که عمده این خسارت‌ها در حد تعمیرات است و برآوردها نشان می‌دهد در این بخش نیز ۱۰ هزار میلیارد ریال خسارت وارد شده است.

وی اظهارداشت : بیشترین آسیب‌ها به محصولات جالیزی، باغی و زراعی به‌ویژه مزارع گندم وارد شده است.

استاندار بوشهر یادآور شد: در جریان این سیلاب تلفات انسانی گزارش نشده و بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی آسیب‌دیده نیز تحت پوشش بیمه قرار دارد و کارشناسان بیمه در حال ارزیابی میزان خسارت برای پرداخت بر اساس تعهدات هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار