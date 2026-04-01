سیل ۵۰ هزار میلیارد ریال خسارت به استان بوشهر وارد کرد
استاندار بوشهر گفت: وقوع سیل اخیر ۵۰ هزار میلیارد ریال خسارت بر این استان وارد کرده که بیشترین خسارتها مربوط به بخش کشاورزی در شهرستانهای دشتی و دشتستان است.
به گزارش ایلنا، ارسلان زارع چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سال زراعی جاری میزان بارندگی در استان بوشهر نسبت به میانگین پنج سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و در روزهای اخیر نیز بارشهای قابل توجهی با پراکندگی مناسب در سراسر استان ثبت شده است.
وی افزود: در پی این بارندگیها، ۶ شهرستان استان دچار سیلاب شدند و در برخی نقاط بیش از ۱۵۰ میلیمتر بارندگی در مدت کوتاهی به ثبت رسید که موجب جاری شدن سیلاب در اراضی کشاورزی آبی و دیم و وارد آمدن خسارتهای قابل توجه شد.
استاندار بوشهر یادآورشد: بر اساس بررسیهای انجام شده، ۴۰ هزار میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی استان وارد شده است.
زارع ادامه داد: همچنین تأسیسات زیربنایی، راههای مواصلاتی، جادههای بین مزارع و حدود ۴۰۰ واحد مسکونی نیز دچار آسیب شدند که عمده این خسارتها در حد تعمیرات است و برآوردها نشان میدهد در این بخش نیز ۱۰ هزار میلیارد ریال خسارت وارد شده است.
وی اظهارداشت : بیشترین آسیبها به محصولات جالیزی، باغی و زراعی بهویژه مزارع گندم وارد شده است.
استاندار بوشهر یادآور شد: در جریان این سیلاب تلفات انسانی گزارش نشده و بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی آسیبدیده نیز تحت پوشش بیمه قرار دارد و کارشناسان بیمه در حال ارزیابی میزان خسارت برای پرداخت بر اساس تعهدات هستند.