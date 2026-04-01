سیلاب ۱۵۰۰ میلیارد تومان به کشاورزی ایلام خسارت وارد کرد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت که بارشهای سیلابی بهاره نزدیک به یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در برآوردهای ابتدایی به زیربخشهای کشاورزی استان در حوزه زراعی، باغی، دام، پرنده، آبزیان و تاسیسات آبیاری خسارت وارد کرده است.
به گزارش ایلنا، حشمت عزیزان روز چهارشنبه اظهار کرد که بارندگیهای بهاره به ۱۰ هزار و ۶۰۰ هکتار از مزارع و باغهای استان خسارت وارد کرد.
وی ادامه داد: میزان خسارت این بارشها به زمینهای زراعی و باغی ۵۶۰ میلیارد تومان برآورد ابتدایی شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام افزود که بارشهای سیلابی در بخشهای دام، پرنده و آبزیان نیز در برآوردهای ابتدایی ۴۳ میلیارد تومان به بهرهبرداران زیان وارد کرده است.
وی میزان خسارت وارده به تاسیسات و ابنیه ایستگاههای پمپاژ آب، ساختمانهای پرورش دام و پرنده و شبکههای آبیاری و زهکشی را ۸۹۰ میلیارد تومان برشمرد.
عزیزان یادآور شد که میزان دقیق و پایانی خسارتهای وارده ناشی از سیلاب به کشاورزان استان ایلام پس از بررسی دقیق و تکمیل پرونده کشاورزان خسارت دیده اعلام میشود.