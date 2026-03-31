شهادت یک شهروند در حمله به یک منطقه نظامی اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی عصر سه‌شنبه به رسانه‌ها اظهار داشت: صداهای شنیده شده از انفجارهای بامداد امروز در اصفهان مربوط به هدف گرفتن یک منطقه نظامی در اطراف شهر بود.

وی افزود: در این مکان مهمات از رده خارج نگهداری می‌شد که موجب سر و صدای زیاد شد.

صالحی خاطرنشان کرد: دشمن به دلیل متحمل شدن تلفات و خسارات نظامی قابل توجه در چند روز گذشته به دنبال دستاورد سازی و ایجاد رعب و وحشت شبانه است.

معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان از مردم اصفهان درخواست کرد تا در زمان حملات دشمن و پس از آن از نزدیک شدن به محل انفجارها خودداری کنند تا از ترکش‌ و تبعات احتمالی آن در امان بمانند.

