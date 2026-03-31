شهادت یک شهروند در حمله به یک منطقه نظامی اصفهان

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان از شهادت یک شهروند در حملات ائتلاف آمریکایی صهیونیستی بامداد امروز به یک منطقه نظامی در اطراف این شهر خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی عصر سه‌شنبه به رسانه‌ها اظهار داشت: صداهای شنیده شده از انفجارهای بامداد امروز در اصفهان مربوط به هدف گرفتن یک منطقه نظامی در اطراف شهر بود.

وی افزود: در این مکان مهمات از رده خارج نگهداری می‌شد که موجب سر و صدای زیاد شد.

صالحی خاطرنشان کرد: دشمن به دلیل متحمل شدن تلفات و خسارات نظامی قابل توجه در چند روز گذشته به دنبال دستاورد سازی و ایجاد رعب و وحشت شبانه است.

معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان از مردم اصفهان درخواست کرد تا در زمان حملات دشمن و پس از آن از نزدیک شدن به محل انفجارها خودداری کنند تا از ترکش‌ و تبعات احتمالی آن در امان بمانند.

