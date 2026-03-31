شهادت یک نیروی هلال‌احمر در پی حمله به حسینیه اعظم استان زنجان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان گفت: در پی حمله موشکی دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به حسینیه اعظم زنجان، علیرضا صحبت‌لو امدادگر جمعیت هلال‌احمر این استان به فیض شهادت نائل آمد. شهید صحبت‌لو متولد 20 بهمن ماه 1369 بود و از سال 1390 در جمعیت هلال‌احمر به مردم خدمت می‌کرد.

به گزارش ایلنا، علی صادقی به آمار شهدا و مجروحان این حمله تروریستی اشاره کرده و در این رابطه افزود: بر اثر حمله موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ساختمان اداری حسینیه اعظم زنجان، 4 نفر به شهادت رسیدند و 26 نفر نیز مجروح شدند. پیکرهای 4 شهید این حمله تروریستی دشمنان از زیر آوار خارج و منتقل شده است.

وی به وضعیت مجروحان حمله تروریستی آمریکایی و رژیم صهیونیستی به حسینیه اعظم زنجان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: همچنین از تعداد 26 نفر مجروح این حادثه تروریستی 12 نفر پس از گذران مراحل درمانی ترخیص شدند، 12 نفر در بستری موقت اورژانس به سر می‌بردند و همچنین 2 نفر نیز در بخش بستری هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان اظهار داشت: در این حمله ددمنشانه به ساختمان اداری، مهمانسرا، کتابخانه، صندوق قرض‌الحسنه حسینیه اعظم زنجان و مغازه‌های اطراف این حسینیه تخریب شد. عملیات آواربرداری توسط نیروهای جمعیت هلال‌احمر، آتش‌نشانی و خدمات شهری شهرداری در حال انجام است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
