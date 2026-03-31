به گزارش ایلنا، علی صادقی به آمار شهدا و مجروحان این حمله تروریستی اشاره کرده و در این رابطه افزود: بر اثر حمله موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ساختمان اداری حسینیه اعظم زنجان، 4 نفر به شهادت رسیدند و 26 نفر نیز مجروح شدند. پیکرهای 4 شهید این حمله تروریستی دشمنان از زیر آوار خارج و منتقل شده است.

وی به وضعیت مجروحان حمله تروریستی آمریکایی و رژیم صهیونیستی به حسینیه اعظم زنجان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: همچنین از تعداد 26 نفر مجروح این حادثه تروریستی 12 نفر پس از گذران مراحل درمانی ترخیص شدند، 12 نفر در بستری موقت اورژانس به سر می‌بردند و همچنین 2 نفر نیز در بخش بستری هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان اظهار داشت: در این حمله ددمنشانه به ساختمان اداری، مهمانسرا، کتابخانه، صندوق قرض‌الحسنه حسینیه اعظم زنجان و مغازه‌های اطراف این حسینیه تخریب شد. عملیات آواربرداری توسط نیروهای جمعیت هلال‌احمر، آتش‌نشانی و خدمات شهری شهرداری در حال انجام است.

