به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در بدو ورود هیئتی از عتبه مقدسه امام حسین (علیه‌السلام) به بندرعباس، شخصاً از آنان استقبال و میزبان نشستی مشترک با این هیئت بود.

این هیئت عراقی که بنا بر فتوای تاریخی آیت‌الله العظمی سیستانی و با تدبیر آیت‌الله سیدجواد شهرستانی (نماینده معظم‌له در ایران) عازم هرمزگان شده است، با هدف اعلام همبستگی، تفقد، دلجویی و رسیدگی به خانواده‌های شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب و آسیب‌دیدگان جنایت حمله هوایی به این مدرسه، امروزوارد میناب شدند.

استاندار هرمزگان در این نشست تأکید کرد: میزبانی از هیئت عتبه حسینی، نشان‌دهنده پیوند عمیق ملت ایران با عتبات عالیات و امت اسلام است.

محمد آشوری تازیانی با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ شهید کودک و معلم مدرسه «شجره طیبه» میناب، اظهار داشت: حضور این هیئت در هرمزگان، پیام روشنی برای دنیا دارد که جنایات رژیم صهیونیستی-آمریکایی در حافظه تاریخی ملت‌های مسلمان فراموش‌شدنی نیست.

وی افزود: استان هرمزگان خود را موظف به پشتیبانی همه‌جانبه از این حرکت خداپسندانه می‌داند و از هرگونه همکاری برای تسریع در روند بازسازی مدرسه شجره طیبه دریغ نخواهد کرد.

استاندار هرمزگان با اشاره به فتوای تاریخی آیت‌الله العظمی سیستانی، خاطرنشان کرد: این فتوا و اقدام عملی عتبه حسینی (ع) در بازسازی مدرسه‌ای که هدف جنایت قرار گرفته، نشان از همبستگی بی‌بدیل جهان تشیع در برابر استکبار جهانی دارد.

آشوری تازیانی در پایان ضمن استقبال از پویش «فرشته‌های میناب»، تصریح کرد: فردا، سه‌شنبه، با کلنگ‌زنی این مدرسه تمام هوشمند در میناب، فصل جدیدی از همکاری‌های فرهنگی و عمرانی ایران و عتبه حسینی رقم خواهد خورد و امیدواریم این مدرسه الگویی برای مدارس مقاومت در سراسر کشور باشد.

