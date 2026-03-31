خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاهش ۵۰ درصدی قیمت آرد در خوزستان/تشکیل ۱۱ قرارگاه تحت نظر شورای تامین استان

کد خبر : 1767843
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به برقراری انضباط بی‌سابقه در بازار استان از طریق هم‌افزایی نهادهای نظارتی، از اجرای طرح‌های مبتکرانه‌ای همچون راه‌اندازی «مجتمع نظارتی واحد» و عرضه هدفمند آرد یارانه‌ای برای نخستین بار در کشور خبر داد و بر نظارت مستقیم شورای تامین بر مصوبات قرارگاه‌های امنیت غذایی تاکید کرد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، جواد کاظمی‌نسب الباجی در نشست هم‌اندیشی تعدادی از مدیران اقتصادی استان خوزستان در اتاق بازرگانی اهواز، با قدردانی از هماهنگی میان اتاق بازرگانی اهواز، سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، اداره غله، بسیج اصناف و اتاق اصناف اظهار کرد: به واسطه این اتحاد مدیریتی، نظم و انضباط مطلوبی در بازار حاکم شده و فراوانی کالاها به طور محسوس برای شهروندان قابل رویت است.

تمرکز بازرسی‌ها در «مجتمع نظارتی واحد» برای نخستین بار در کشور

معاون اقتصادی استانداری خوزستان با تبیین مدل‌های نوین نظارتی در مرکز استان تصریح کرد: از آغاز دوران حساس اخیر، چندین برنامه راهبردی برای نخستین بار در سطح کشور در اهواز کلید خورده است که مهم‌ترین آن‌ها ایجاد «مجتمع نظارتی واحد» تحت اشراف مستقیم ریاست سازمان تعزیرات حکومتی است.

وی ادامه داد: در این ساختار، تمامی گشت‌های نظارتی به صورت متمرکز مستقر شده و با حضور هم‌زمان قاضی و ناظر، روزانه در قالب دست‌کم ۲۰ اکیپ عملیاتی در ۲ شیفت مجزا، رصد دقیق بازار و برخورد با تخلفات را انجام می‌دهند که این اقدام نتایج بسیار مثبتی در پی داشته است .

شکستن قیمت آرد در بازار آزاد با طرح عرضه مستقیم

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای حوزه کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: با تدابیر اتخاذ شده و پیگیری‌های مدیریت غله، طرحی مبتکرانه برای عرضه آرد در بسته‌بندی‌های ۱۰ کیلویی در ۶ فروشگاه بزرگ اهواز اجرا شد.

الباجی خاطرنشان کرد: این اقدام که پیش از این در سطح کشور سابقه نداشته، منجر به کاهش ۵۰ درصدی قیمت آرد در بازار آزاد شده است، به طوری که هم‌اکنون هر شهروند می‌تواند نیاز خود را با قیمت یارانه‌ای به سهولت تأمین کند .

تشکیل ۱۱ قرارگاه تحت نظر شورای تامین استان

وی با اشاره به ساختار مدیریتی امنیت غذایی در استان عنوان کرد: برای نخستین بار در خوزستان، ۱۱ قرارگاه عملیاتی ذیل مجموعه «قرارگاه امنیت قضایی» تشکیل شده است که هر یک وظایف تخصصی خود را دنبال می‌کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تأکید بر حساسیت‌های موجود افزود: تمامی فعالیت‌های این مجموعه تحت اشرافیت کامل شورای تأمین استان قرار دارد و مصوبات این قرارگاه‌ها پس از تایید نهایی در شورای تامین، با قاطعیت به اجرا در می‌آید.

تعدیل قیمت‌ها در غرفه‌های عرضه مستقیم و مدیریت صادرات

الباجی همچنین به برپایی بیش از ۱۲۰ غرفه توسط شهرداری اهواز و تعاون روستایی برای توزیع کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در حوزه تنظیم بازار میوه عید، علیرغم قیمت‌های بالای ۶۰ هزار تومانی در بازار آزاد، کالاها با قیمتی در حدود هفت تا هشت هزار تومان عرضه شد که این اختلاف فاحش قیمت، بخشی از استراتژی حمایت از مصرف‌کننده بود .

وی با اشاره به وضعیت مطلوب بنادر و انتقال کالاهای اساسی از طریق شبکه ریلی و جاده‌ای، به مدیریت هوشمند صادرات اشاره کرد و یادآور شد: به منظور جلوگیری از نوسانات قیمتی، ممنوعیت‌های مقطعی برای صادرات کالاهایی که در بازار داخلی سیر صعودی داشتند اعمال شده است.

الباجی با تاکید بر رضایتمندی عمومی در بازدیدهای میدانی اخیر، تصریح کرد : تیم مدیریتی استان به صورت شبانه‌روزی برای حفظ ثبات اقتصادی خوزستان در تلاش است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار