حمله به منطقهای مسکونی در کرمانشاه/تفحص پیکر ۳ شهید
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه گفت: در حمله موشکی بعدازظهر امروز (سه شنبه، یازدهم فروردین) به یک منطقه مسکونی در کرمانشاه ۹ واحد مسکونی تخریب شد و حدود ۳۰ واحد دیگر آسیب دید.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، بهرام سلیمانی افزود: بلافاصله پس از انفجار، تیمهای امدادی در محل حادثه حضور پیدا کردهاند و عملیات امداد و نجات آغاز شده است.
وی گفت: با تلاش امدادگران تاکنون دو نفر از ساکنان این منطقه غیرنظامی از زیر آوارها به صورت زنده نجات یافتهاند و پیکر سه شهید نیز تفحص شده است.
به گفته سلیمانی، عملیات امداد و نجات تا اطمینان از نجات همه شهروندان یا شهدای احتمالی حادثه ادامه خواهد داشت.
معاون استاندار کرمانشاه با محکومیت این جنایت غیر انسانی، عنوان کرد: آمریکای جنایتکار و رژیم کودککش صهیونیستی، هیچ ابایی از حمله به مناطق مسکونی و غیرنظامی و به شهادت رساندن شهروندان بیگناه ندارند، اما چنانچه نیروهای مسلح و مقتدر کشورمان اعلام کردهاند پاسخ این وحشیگری و اقدامات غیرانسانی به دشمن سخت و کوبنده خواهد بود.
وی عنوان کرد: خون پاک شهدای جنگ رمضان باعث وحدت، همبستگی و مقاومت بیشتر ملت ایران و عزم و اراده آنان برای شکست قطعی متجاوزان به وطن شده است.