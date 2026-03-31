معاون سیاسی استانداری خبر داد:

4 شهید و 26 مجروح؛ افزایش شمار شهدا و مجروحین حمله موشکی به حسینیه اعظم زنجان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان گفت: شمار شهدای حمله موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ساختمان اداری حسینیه اعظم زنجان از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافت. تعداد مجروحین این حمله تروریستی نیز از 12 نفر به 26 نفر افزایش پیدا کرده است.

به گزارش ایلنا، علی صادقی افزود: پیکرهای 4 شهید این حمله تروریستی دشمنان از زیر آوار خارج و منتقل شده است. همچنین از تعداد 26 نفر مجروح این حادثه نیز 12 نفر ترخیص شدند، 12 نفر در بستری موقت اورژانس به سر می‌بردند و 2 نفر نیز در بخش بستری هستند.

وی ادامه داد: در این‌حمله رذیلانه به ساختمان اداری، مهمانسرا، کتابخانه، صندوق قرض‌الحسنه حسینیه اعظم زنجان و مغازه‌های اطراف این حسینیه تخریب شد. عملیات آواربرداری توسط نیروهای جمعیت هلال‌احمر، آتش‌نشانی و خدمات شهری شهرداری در حال انجام است.

