4 شهید و 26 مجروح؛ افزایش شمار شهدا و مجروحین حمله موشکی به حسینیه اعظم زنجان

به گزارش ایلنا، علی صادقی افزود: پیکرهای 4 شهید این حمله تروریستی دشمنان از زیر آوار خارج و منتقل شده است. همچنین از تعداد 26 نفر مجروح این حادثه نیز 12 نفر ترخیص شدند، 12 نفر در بستری موقت اورژانس به سر می‌بردند و 2 نفر نیز در بخش بستری هستند.

وی ادامه داد: در این‌حمله رذیلانه به ساختمان اداری، مهمانسرا، کتابخانه، صندوق قرض‌الحسنه حسینیه اعظم زنجان و مغازه‌های اطراف این حسینیه تخریب شد. عملیات آواربرداری توسط نیروهای جمعیت هلال‌احمر، آتش‌نشانی و خدمات شهری شهرداری در حال انجام است.

