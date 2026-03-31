به گزارش ایلنا از قزوین، عباس علی‌آبادی عصر امروز در جریان بازدید از واحدهای 13گانه نیروگاه شهیدرجایی قزوین با اشاره به تهدیدات صورت گرفته از سوی دشمنان کشور مبنی بر حمله به نیروگاه‌ها، گفت: تهدیدات غیرقانونی دشمن آمریکایی صهیونیستی خلاف قوانین بین‌الملل است و حمله‌ به تاسیسات برقی به معنای حمله به مردم تلقی می‌شود.

وی تاکید کرد: متخصصان نیروگاه شهیدرجایی و تمامی نیروگاه‌های حرارتی کشور این روزها علاوه بر تکمیل برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی واحدهای نیروگاهی موجود در حال اجرای پروژه‌های جدید افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها برای تولید برق پایدار، جهت خدمت رسانی به هموطنان درپیک تابستان 1405 هستند و امیدوارم با تلاش و همت ایشان، در تابستان 1405 هیچ خاموشی در کشور وجود نداشته باشد.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: تهدیدات بزدلانه دشمنان هیچگونه خللی در خدمات‌رسانی کارکنان نیروگاه‌ها برای تولید برق مورد نیاز مردم ایجاد نکرده است و فرزندان این سرزمین در صنعت نیروگاهی شجاعانه پای کار خدمت به هموطنان با تمام توان ایستاده‌اند.

ابوالفضل موتابها رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت طی گزارشی با اشاره به جایگاه استراتژیک این نیروگاه در شبکه تولید برق اظهار داشت: نیروگاه شهید رجایی با سهم تولید سالانه 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی، برق حدود سه و نیم درصد از نیاز مصرف کنندگان را تامین می کند که این رقم، نیروگاه شهید رجایی را در جایگاه نیروگاه های بزرگ کشور قرار داده است.

وی درخصوص ساختار و عملکرد واحدهای نیروگاه نیز تصریح کرد: نیروگاه شهید رجایی شامل‌ 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و در مجموع دارای ظرفیت تولید نامی 2042 مگاوات است که اولین واحد آن در سال 1371 و آخرین واحد در سال 1380 به مدار تولید وارد شده است.

این مسئول اضافه کرد: این مجموعه پس از گذشت نزدیک به 3 دهه از بهره‌برداری واحدهای نیروگاه شهید رجایی با تمام توان در تولید برق پایدار، خدمت‌رسان شهروندان گرامی است.

گفتنی است پرسنل نیروگاه‌های حرارتی در دوران جنگ تحمیلی (صهیونیستی و آمریکایی) در تمامی ایام سال بی‌وقفه در تلاش برای تامین برق مورد نیاز هموطنان هستند‌.

