معاون سیاسی استانداری خبر داد:
2 شهید و 17 مجروح؛ نتیجه حملات دشمن به 3 شهرستان در کردستان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان گفت: 2 نفر شهید و 17 نفر مجروح، دستاوردهای جنایتهای روز گذشته دشمن به برخی نقاط این استان است. روز گذشته دشمن به محلههای عباسآباد شهرستان سنندج، منطقهای در شهرستان دهگلان و همچنین یک نقطه در شهرستان بانه حمله کرد.
به گزارش ایلنا، علیاکبر ورمقانی افزود: در پی این حملات، در شهرستان سنندج 8 نفر از شهروندان زخمی شدند که جراحات اغلب آنان سطحی بوده است. در شهرستان دهگلان 8 نفر از شهروندان زخمی شدند که وضعیت بیشتر آنها سطحی اعلام شده است. در شهرستان بانه نیز 2 نفر به شهادت رسیدند و یک نفر نیز زخمی شد.