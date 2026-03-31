معاون سیاسی استانداری خبر داد:

2 شهید و 17 مجروح؛ نتیجه حملات دشمن به 3 شهرستان در کردستان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان گفت: 2 نفر شهید و 17 نفر مجروح، دستاوردهای جنایت‌های روز گذشته دشمن به برخی نقاط این استان است. روز گذشته دشمن به محله‌های عباس‌آباد شهرستان سنندج، منطقه‌ای در شهرستان دهگلان و همچنین یک نقطه در شهرستان بانه حمله کرد.

به گزارش ایلنا، علی‌اکبر ورمقانی افزود: در پی این حملات، در شهرستان سنندج 8 نفر از شهروندان زخمی شدند که جراحات اغلب آنان سطحی بوده است. در شهرستان دهگلان 8 نفر از شهروندان زخمی شدند که وضعیت بیشتر آنها سطحی اعلام شده است. در شهرستان بانه نیز 2 نفر به شهادت رسیدند و یک نفر نیز زخمی شد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار