کردستان ۱۱ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۰:۴۰

معاون سیاسی استانداری خبر داد:

2 شهید و 17 مجروح؛ نتیجه حملات دشمن به 3 شهرستان در کردستان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان گفت: 2 نفر شهید و 17 نفر مجروح، دستاوردهای جنایت‌های روز گذشته دشمن به برخی نقاط این استان است. روز گذشته دشمن به محله‌های عباس‌آباد شهرستان سنندج، منطقه‌ای در شهرستان دهگلان و همچنین یک نقطه در شهرستان بانه حمله کرد.