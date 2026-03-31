ویزیت بیش از 7 هزار بیمار در مراکز خدمات جامع سلامت شیراز

به گزارش ایلنا، دکتر محمدرضا کریمی گفت: در مدت بیست و چهار ساعت گذشته، 7 هزار و 197 بیمار در مراکز خدمات جامع سلامت زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ویزیت شده اند.

وی اضافه کرد: همچنین در این مدت، هزار و 320 بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی، مراکز بین راهی و سامانه های آبرسانی استان فارس انجام شده و 22 مرکز متخلف بهداشتی به مراجع قضایی معرفی شده اند.

نماینده معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ستاد خدمات سفر نوروز دانشگاه، ادامه داد: در 24 ساعت گذشته، با تلاش کارشناسان حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه، 406 کیلوگرم/لیتر مواد غذایی یا آشامیدنی خارج از مسیر مصرف نیز معدوم سازی شده است.

کریمی در ادامه از ارایه مراقبت های لازم به 104 مادر باردار نیازمند مراقبت های ویژه در شبانه روز گذشته، خبر داد.

