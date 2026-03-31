هشدار وزش تندباد در آذربایجان شرقی/ روز طبیعت هوا بارانی است

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مرتضی نریمان، روز سه شنبه در گفت و گویی با اشاره به اینکه در این بازه زمانی احتمال خیزش گرد و خاک و پایین آمدن کیفیت هوا وجود دارد، از دستگاه های خدماتی و مردم خواست نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه برای محکم کردن سازه های سبک، تابلوهای تبلیغاتی و سقف گلخانه ها، عدم پارک خودروها در کنار درختان فرسوده، داربست ها و ساختمان های نیمه کاره خودداری کنند.

وی اظهار کرد: در این بازه زمانی احتمال بارش رگبار باران در مناطق گرمسیری و بارش برف و کولاک در مناطق کوهستانی استان وجود دارد بنابراین مردم و مسافران نوروزی از رفتن به ارتفاعات و مناطق کوهستانی پرهیز کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: بررسی نقشه های پیشیابی هواشناسی نشان می دهد که بعد از ظهر ۱۳ فروردین و روز سیزده بدر احتمال بارش باران در استان وجود دارد.

نریمان، با بیان اینکه دمای هوا در روزهای آینده به صورت نسبی افزایش می یابد، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته تیکمه داش و چاراویماق با حداقل دمای صفر درجه و ایستگاه تاتار در خداآفرین با حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بودند.

وی یادآور شد: دمای تبریز در این بازه زمانی در خنک ترین زمان به سه درجه و در گرمترین زمان به ۱۱ درجه سانتی گراد رسید و دمای فعلی (۹:۳۰) این شهر چهار درجه گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین زمان ۲ درجه کاهش یافته است.

آذربایجان شرقی منطقه ای سردسیر و کوهستانی است و از لحاظ تقسیم بندی های اقلیمی جزو مناطق نیمه خشک به حساب می آید.

آب و هوای این استان به طور کلی سرد و خشک است ولی به علت تنوع توپوگرافیکی از اقلیم های متفاوتی برخوردار است.

آذربایجان شرقی همواره زیر تاثیر بادهای سرد شمالی و سیبری و بادهای مرطوب دریای سیاه و مدیترانه و اقیانوس اطلس همچنین بادهای محلی متاثر از کوهستان های سبلان در شرق، سهند در غرب و جنوب غربی، رشته کوه های قره داغ در شمال، رشته کوه های تخت سلیمان و اربط در جنوب، ارتفاعات بزقوش در جنوب شرق و قوشاداغ در شمال شرق استان قرار دارد.

