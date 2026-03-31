فرمانده انتظامی شهرستان نایین:
۲ متهم به ارتباط با رسانههای معاند در نایین دستگیر شدند
فرمانده انتظامی شهرستان نایین از شناسایی و دستگیری ۲ نفر به اتهام ارتباط و ارسال اطلاعات برای رسانههای معاند خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ حسن ابراهیمی اظهار کرد: در پی رصدهای اطلاعاتی و اقدامات تخصصی مأموران انتظامی شهرستان نایین، ۲ نفر که اقدام به ارتباطگیری و ارسال اطلاعات برای رسانههای معاند میکردند شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و بررسیهای دقیق، فعالیت این افراد را زیر نظر گرفته و در یک عملیات هماهنگ آنها را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان نایین با بیان اینکه پرونده متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شده است، تصریح کرد: پلیس با هرگونه اقدام در راستای همکاری با رسانهها و شبکههایی که علیه امنیت کشور فعالیت میکنند برخورد قانونی خواهد کرد.
سرهنگ ابراهیمی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت یا رفتار مشکوک، موضوع را از طریق شمارههای ۱۱۰، ۱۱۳ یا ۱۱۴ به نهادهای انتظامی و امنیتی اطلاع دهند.