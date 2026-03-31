تشریح نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ایام جنگ

به گزارش ایلنا از البرز، مهدی شمسی در حاشیه بازدید از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کرج با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در دادگستری کل استان البرز در راستای عدم توقف ارائه خدمات قضایی به مراجعان گفت: با توجه به حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به اماکن مسکونی و در راستای کاهش تردد شهروندان، بخش عمده‌ای از خدمات و درخواست های مراجعان با تدابیر قوه قضائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانه خودکابری قوه قضائیه قابل انجام است و در این راستا پیرو دستور رئیس کل دادگستری استان البرز، بازدیدهای منظمی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان در حال انجام است.

وی با بیان اینکه سامانه خودکاربری و دفاتر خدمات الکترونیک خدمات متنوعی را ارائه می‌دهند اضافه کرد: دعاوی بدوی حقوقی ،کیفری ، صلح، خانواده؛ تجدیدنظرخواهی، اعتراض، اعاده دادرسی؛ پذیرش و ثبت دعاوی دیوان عدالت اداری؛ پذیرش و ثبت انواع شکوائیه؛ پذیرش و ثبت ورودی های شورای حل اختلاف؛ ارسال کلیه لوایح؛ دریافت وجوه؛ ارسال اظهارنامه؛ ارائه خدمات به کلیه وکلا، کارشناسان و اشخاص حقوقی؛ ثبت نام ثنا؛ تغییر اطلاعات ثنا؛ اخذ نوبت برای مراجعه به واحدهای قضایی و انواع دیگری از دادخواست ها و لوایح از این طرق قابل ارائه است.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان البرز با تاکید بر اینکه سامانه خودکاربری قوه قضائیه از طریق آدرس adliran.ir به صورت ۲۴ ساعته و همه ایام هفته در دسترس است در خصوص نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز متذکر شد: دفاتر استان البرز در طول هفته در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح الی ۳ بعد از ظهر و روز پنجشنبه از ساعت ۷ صبح الی ۱۳ در دسترس است و با بازدیدهای سرزده معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان البرز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

انتهای پیام/