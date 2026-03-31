مرکزی ۱۱ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۸:۴۹

معاون سیاسی استانداری مرکزی:

یک واحد صنعتی در شهرستان زرندیه هدف حمله دشمن قرار گرفت

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی یک واحد صنعتی در شهرستان زرندیه را هدف حملات خود قرار دارد. این حمله صبح امروز صورت گرفته و هنوز خسارات جانی و مالی آن اعلام نشده است.