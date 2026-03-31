معاون سیاسی استانداری مرکزی:
یک واحد صنعتی در شهرستان زرندیه هدف حمله دشمن قرار گرفت
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی یک واحد صنعتی در شهرستان زرندیه را هدف حملات خود قرار دارد. این حمله صبح امروز صورت گرفته و هنوز خسارات جانی و مالی آن اعلام نشده است.
به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: اخبار تکمیلی در این رابطه متعاقباً اعلام میشود. از شهروندان انتظار میرود از تجمع در محدوده مکانهای آسیبدیده خودداری کنند تا نیروهای امدادی بتوانند به سهولت نسبت به آواربرداری اقدامات لازم را انجام دهند.