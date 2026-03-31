خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون سیاسی استانداری مرکزی:

یک واحد صنعتی در شهرستان زرندیه هدف حمله دشمن قرار گرفت

کد خبر : 1767630
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی یک واحد صنعتی در شهرستان زرندیه را هدف حملات خود قرار دارد. این حمله صبح امروز صورت گرفته و هنوز خسارات جانی و مالی آن اعلام نشده است.

به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: اخبار تکمیلی در این رابطه متعاقباً اعلام می‌شود. از شهروندان انتظار می‌رود از تجمع در محدوده مکان‌های آسیب‌دیده خودداری کنند تا نیروهای امدادی بتوانند به سهولت نسبت به آواربرداری اقدامات لازم را انجام دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار