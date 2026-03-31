11 شهید؛ افزایش شمار شهدای حمله دشمن در منطقه مسکونی شهرستان محلات / 15 نفر مجروح بر جای مانده

به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: در حمله حدود شب گذشته دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به یک منطقه مسکونی در شهرستان محلات، 4 واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده است. همچنین به 4 واحد مسکونی نیز تا 50 درصد خسارت وارد شده است.

وی ادامه داد: عملیات آواربرداری و امدادرسانی به این حادثه تروریستی همچنان ادامه دارد و از شهروندان انتظار می‌رود در محدوده حادثه تجمع نکنند. حضور و تجمع شهروندان در محل حادثه موجب خواهد شد تا فرایند امدادرسانی و آواربرداری با کندی پیش برود.

