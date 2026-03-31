معاون سیاسی استانداری مرکزی خبر داد؛
11 شهید؛ افزایش شمار شهدای حمله دشمن در منطقه مسکونی شهرستان محلات / 15 نفر مجروح بر جای مانده
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: شمار شهدای حمله شب گذشته دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به چند منزل مسکونی در شهرستان محلات به 11 نفر رسید. تعداد مجروحان این حمل ددمنشانه نیز به 15 نفر افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: در حمله حدود شب گذشته دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به یک منطقه مسکونی در شهرستان محلات، 4 واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده است. همچنین به 4 واحد مسکونی نیز تا 50 درصد خسارت وارد شده است.
وی ادامه داد: عملیات آواربرداری و امدادرسانی به این حادثه تروریستی همچنان ادامه دارد و از شهروندان انتظار میرود در محدوده حادثه تجمع نکنند. حضور و تجمع شهروندان در محل حادثه موجب خواهد شد تا فرایند امدادرسانی و آواربرداری با کندی پیش برود.