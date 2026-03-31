بازدید معاون وزیر بهداشت از مراکز درمانی قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح امروز با حضور در بیمارستان‌های شهیدرجایی (مرکز ترومای استان قزوین) و ولایت از بخش‌های مختلف این مراکز درمانی و همچنین بخش الحاقیه در دست ساخت بیمارستان شهیدرجایی بازدید کرد.

در این بازدیدها سیدحمیدرضا قافله‌باشی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین به همراه اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه، معاون وزیر بهداشت را همراهی کردند.

در جریان بازدید آخوندزاده از بیمارستان شهیدرجایی ضمن حضور در بخش‌های مختلف، از بیماران عیادت و با آنان گفت‌وگو کرد. وی همچنین با پرسنل مرکز دیدار داشت و در جریان مسائل، نیازها و چالش‌های آنان قرار گرفت.

همچنین آخوندزاده در جریان بازدید در بیمارستان ولایت ضمن حضور در بخش‌های مختلف، با بیماران گفت‌وگو کرد و در جریان روند ارائه خدمات درمانی قرار گرفت. معاون وزیر بهداشت همچنین با پرسنل بیمارستان دیدار داشت و ضمن شنیدن مسائل و مشکلات آنها بر ضرورت رفع چالش‌ها و بهبود شرایط کاری تأکید کرد.

