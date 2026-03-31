معاون سیاسی استانداری مرکزی خبر داد:
افزایش شمار شهدای حمله دشمن در منطقه مسکونی شهرستان محلات به 10 تن / تعداد مجروحان 15 نفر شد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: شمار شهدای حمله شب گذشته دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به چند منزل مسکونی در شهرستان محلات به 10 نفر رسید. تعداد مجروحان این حمل ددمنشانه نیز از 4 نفر به 15 نفر افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: در حمله حدود شب گذشته دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به یک منطقه مسکونی در شهرستان محلات، 4 واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده است. همچنین به 4 واحد مسکونی نیز تا 50 درصد خسارت وارد شده است.
وی ادامه داد: عملیات آواربرداری و امدادرسانی به این حادثه تروریستی همچنان ادامه دارد و از شهروندان انتظار میرود در محدوده حادثه تجمع نکنند. حضور و تجمع شهروندان در محل حادثه موجب خواهد شد تا فرایند امدادرسانی و آواربرداری با کندی پیش برود.