تولید سالانه ۳۱۳ هزار کیلوگرم عسل در شهرستان نور

به گزارش ایلنا، غفاری با این اعلام این خبر گفت : این میزان تولید با تلاش ۵۳۸بهره بردار در قالب ۴۱هزار و هشتصد و بیست و هفت کندو محقق می شود.

️وی افزود: در حال حاضر ۴۱هزار و هشتصد و بیست و هفت کلنی فعال در سطح شهرستان نور در حال تولید هستند که نقش مهمی در تامین نیازهای بازار و اشتغال زایی دارند.

غفاری با اشاره به پتانسیل بالقوه و طبیعت شهرستان نور تصریح کرد: با توجه به وسعت این شهرستان و وجود مراتع مناسب و شرایط اب و هوایی سازگار و مطلوب برای پرورش زنبور عسل بستر مناسبی برای افزایش تعداد کندوها و ارتقای تولید این محصول استراتژیک فراهم است.

وی خاطرنشان کرد: ارزش اقتصادی عسل تولیدی در نور ۲۸۰۰ میلیارد ریال برآورد می شود.

